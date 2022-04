Najbardziej autentyczna kopia Świętego Grobu jest tuż obok Zgorzelca. Weź udział w wyjątkowej drodze krzyżowej

Replika Świętego Grobu

W Goerlitz możemy podziwiać krajobraz kompleksu memoriałowego Świętego Grobu. Należy do niego zaczynająca przy kościele św. Piotra i Pawła (Dom Piłata), a kończąca przy Świętym Grobie via dolorosa (droga krzyżowa), jak również położony na północ od grobu kompleks parkowy, który przez wzgląd na swoje topograficzne położenie symbolizuje Park Oliwny, Łąkę Apostołów oraz potok Kidron.

Historia zabytku z przełomu XV i XVI wieku związana jest z nieszczęśliwą miłością. Georg Emmerich, syn ówczesnego burmistrza Gorlitz, wrócił ze studiów prawniczych i natychmiast rozkochał w sobie mnóstwo panien. Dla jednej z mieszczanek, córki rajcy miejskiego, skończyło się to tragicznie - panna Benigna zaszła w ciążę. Wybuchł skandal. Rodzina zhańbionej żądała małżeństwa, zaś rodzina Emmerichów sprzeciwiła się temu z całą stanowczością. Sprawca całego zamieszania wyruszył w ramach pokuty do Grobu Pańskiego w Jerozolimie, gdzie wyraził skruchę, uzyskał całkowity odpust i został pasowany na Rycerza Grobu Pańskiego. Zrehabilitował się i mógł na spokojnie wracać do domu. Losy Benginy nie są znane.