W sumie mundurowi zabezpieczyli tam 14 krzaków w różnych stadiach rozwoju, ale nie mieli najmniejszych wątpliwości, że mężczyzna, który doglądał roślin, chciał sprzedawać narkotyki za czarnym rynku. Policjanci nie poprzestali tylko na zabezpieczeniu uprawy roślin konopi. Prowadząc działania na terenie posesji przeszukali wszystkie pomieszczenia. Jak się szybko okazało, Grzegorz S., do którego należały konopie, nie tylko to miał na swoim sumieniu.

Jednak na tym nie koniec. Mundurowi w pomieszczeniach, w których przebywał Grzegorz S. znaleźli także blisko 8 gramów suszu konopi innych niż włókniste.

– W trakcie przeszukania posesji Grzegorza S. ujawniono również zakupione przez niego wagi elektroniczne oraz woreczki strunowe i inne przedmioty świadczące o czynionych przygotowaniach do wprowadzenia narkotyków do obrotu – dodaje rzecznik jeleniogórskiej prokuratury okręgowej.

Po przesłuchaniu podejrzanego śledczy skierowali do sądu skuteczny wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Termin ten liczy się od dnia zatrzymania. Mężczyźnie, za popełnione przestępstwa może grozić wyrok nawet do 10 lat więzienia.