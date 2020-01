Nietypowa akcja Straży Granicznej w Zgorzelcu. Pomogli mężczyźnie, który mógł mieć zawał

Do zdarzenia doszło w miejscowości Ostewetingen na terenie Niemiec. Kierownik zmiany Straży Granicznej otrzymał informację, że w pojeździe ciężarowym przebywa mężczyzna, który ma problemy z oddychaniem i prawdopodobnie może to być zawał serca. Kobieta, która zadzwoniła po pomoc, podała się za córkę kierowcy. Dodała, że jej ojciec nie zna języka niemieckiego i nie potrafi sam wezwać pogotowia. Kierownik zmiany bezzwłocznie wysłał we wskazane miejsce patrol ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie. Natychmiastowa reakcja funkcjonariuszy Straży Granicznej i niemieckiej policji pozwoliła na zlokalizowanie mężczyzny, błyskawiczne wezwanie pomocy i udzielanie mu pomocy i wsparcia w niezbędnym zakresie. Mężczyzna został zabrany przez niemieckie służby ratunkowe do najbliższego szpitala.

źródło: NOSG