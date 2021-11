Nowy sprzęt na oddziale urologicznych w zgorzeleckim szpitalu. Fundacja KGHM Polska Miedź dofinansowała zakup

Fundacja zdecydowała o przyznaniu zgorzeleckiemu szpitalowi dofinansowania w wysokości 50 000 złotych. Otrzymana kwota została przeznaczona na zakup specjalistycznych urządzeń medycznych na oddział urologii.

- Dzięki wsparciu fundacji oddział wzbogacił się o dwa resektoskopy monopolarne. Są to urządzenia najnowszej generacji, dzięki którym można bezpieczniej, skuteczniej i szybciej leczyć pacjentów na oddziale urologicznym.

Daje to możliwość wykonania zabiegów małoinwazyjnych, co skróci pobyt pacjenta na oddziale- informuje Wielospecjalistyczny Szpital - SPZOZ w Zgorzelcu.