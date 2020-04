"NYSA" odzyskała skradziony samochód wart 35 000 złotych [ZDJĘCIA]

Właściciel wycenił wartość pojazdu na 35 000 złotych.

Policjanci zatrzymali w związku ze sprawą 32- letniego mieszkańca powiatu lubańskiego. Mężczyzna został przekazany policjantom z Kruszyna, którzy przedstawili zatrzymanemu zarzut kradzieży. W związku z tym, że działał on w warunkach powrotu do przestępstwa grozi mu do 7,5 roku więzienia. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru i zakazu opuszczania kraju.