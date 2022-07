Odkryte baseny niedaleko Zgorzelca idealne na lato. Gdzie można kąpać się i zjeżdżać na zjeżdżalni? Cennik 2022 r.

Lwóweckie kąpielisko składa się z: basenu o głębokości 1-1,8 m (max. 174 osób); basenu-brodzika o głębokości do 30 cm (max. 20 dzieci); wodnego placu zabaw, boiska do siatkówki plażowej, strefy relaksu (zielona murawa przeznaczona na leżaki i pledy), placu dla food tracków, budynków z sanitariatami, szafkami, pomieszczeniem ratowników oraz budynku technicznego. Obok basenu znajduje się bezpłatny, niestrzeżony parking. Ceny biletów 2022: - normalny: 15 zł - ulgowy: 9 zł - dzieci do 3 lat: 1zł - wypożyczenie leżaka: 15 zł Jak dojechać? Mapka

UMiG Lwówek Śląski