Okazja czyni złodzieja. 44- latek ukradł portfel na stacji paliw w Bogatyni

Mieszkaniec Bogatyni w wyniku roztargnienia zostawił swój portfel na stacji paliw. Klient stojący za nim, korzystając z okazji, że nikt tego faktu nie zauważył, wziął portfel, w którym były dokumenty i 700 zł.

- Policjanci z Referatu Kryminalnego bogatyńskiego komisariatu wytypowali, a następnie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o to przywłaszczenie. Okazał się nim 44-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego. Mężczyzna trafił do komisariatu, gdzie usłyszał zarzut do którego się przyznał- informuje kom. Agnieszka Goguł z Komendy Powiatowej Policji w Bogatyni.