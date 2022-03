Do sprzedania bardzo ładnie położone działki budowlane o następujących powierzchniach: 704 m2 - 43 000 zł 1100 m2 oraz 833 m2 w cenie 49 000 zł za działkę. Kompleks zlokalizowany jest w Sulikowie przy ul. Wiejskiej, oddalony około 10 km od centrum Zgorzelca. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest jako teren zainwestowania wiejskiego. Działki płaskie, w tym jedna narożna z możliwym dojazdem z dwóch stron asfaltową drogą gminną. Dojazd do pozostałych działek możliwy poprzez asfaltową drogę gminną lub wewnętrzną. Dostępne lokalne media: sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna w bliskiej odległości. Wzdłuż granicy działek piękny starodrzew - przyszły właściciel nabędzie teren o dużych walorach rekreacyjnych z pojedynczymi drzewami. W bliskiej odległości znajduje się market spożywczy, przychodnia zdrowia oraz szkoła. Lokalizacja nieruchomości umożliwia dogodny dojazd do Zgorzelca lub w kierunku czeskiej granicy.

