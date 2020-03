Panika w Görlitz z powodu koronawirusa. Test u pacjenta wyszedł ujemny

Jak podaje portal www.saechsische.de w piątek do prywatnego gabinetu lekarskiego przy Biesnitzerstrasse w Görlitz zgłosił się pacjent, który podejrzewał u siebie koronawirusa. Praktykę lekarską, z pacjentami w środku, zamknięto na trzy godziny. Nikt nie mógł z gabinetu wyjść, ani do niego wejść. Po trzech godzinach podjęto decyzję, że zagrożenie zarażenia koronawirusem jest mało prawdopodobne i pacjentów przebywających w gabinecie wypuszczono do domu.

Wśród mieszkańców Görlitz zapanowała panika. - Ludzie rzucili się do aptek, wykupowali maseczki i środki do dezynsekcji rąk. Po prostu chwilowy chaos - mówi nam jednak z mieszkanek miasta.

Od chorego pacjenta pobrano próbki do badań. W sobotę saechsische.de podało informację, że wynik testu na koronowirusa okazał się być negatywny, a pacjent cierpi na grypę. Chociaż w Niemczech wirus jest obecny, na razie nie potwierdzono jego obecności w Saksonii. Najwięcej przypadków zachorowań stwierdzono w zachodnim regionie Nadrenia Północna-Westfalia. W niedzielę odnotowano również trzy przypadku zakażenia koronawirusem w Pradze w Czechach. Wszystkie osoby niedawno przebywały we Włoszech.