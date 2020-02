Jak informuje Agnieszka Goguł, oficer prasowy KPP w Zgorzelcu mężczyzna to 43-letnie mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego. Wczoraj policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności, mające na celu wyjaśnienie dokładnej przyczyny śmierci mężczyzny. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku, gdzie mężczyzna zsunął się ze skarpy do strumyka, w którym utonął.