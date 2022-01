Pijany kierowca uderzył w drzewo. Mieszkaniec powiatu lwóweckiego miał 2 promile alkoholu

Do zdarzenia doszło po godzinie 22.00 między miejscowościami Chmielno a Ustronie. Kierujący BMW 36-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego, na łuku jezdni stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo.

- Na miejsce zdarzenia udali się policjanci, którzy przystąpili do badania stanu trzeźwości kierowcy. Okazało się, że 36-latek był nietrzeźwy- wynik to ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierujący z obrażeniami ciała trafił do szpitala- informuje sierż. Olga Łukaszewicz z KPP w Lwówku Śląskim.