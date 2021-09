Piotr Kosewicz, złoty medalista z Zawidowa, pojawił się u Filipa Chajzera w Dzień Dobry TVN

Olimpijczyk wspomina w programie, że na początku nie dochodziło do niego, że już nigdy nie będzie mógł chodzić. Zrozumiał to dopiero po jakimś czasie. - Gdzieś wewnątrz mnie obudziła się chęć walki. W powiatowym szpitalu w Zgorzelcu spotkałem doktora Śliwińskiego i on zaszczepił we mnie to, że muszę działać i czymś się zająć. - powiedział na antenie TVN Piotr Kosewicz.

Przygoda Piotra Kosewicza zaczęła się od sportów zimowych. Wystąpił na igrzyskach w Nagano w sztafecie 3×2,5 km i zajął piąte miejsce. Dopiero później zaczął trenować w rzucie dyskiem i osiągnął fantastyczne wyniki. Może pochwalić się złotym medalem z Mistrzostw Europy w Berlinie (2018) i srebrnym z Dubaju (2019).