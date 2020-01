Pirat drogowy zatrzymany przez policję. Kierował pod wpływem narkotyków

Policjanci z Komisariatu Policji w Pieńsku wspólnie z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei prowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się w rejonach przejazdów kolejowych. Podczas działań policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę mazdy, który nie zastosował się do znaku STOP oraz nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. W wyniku sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że nie miał on uprawnień do kierowania pojazdami. Podczas przeszukania pojazdu policjanci ujawnili woreczki foliowe z zawartością krystalicznej substancji oraz dwie tabletki.

32-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego został zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Przeprowadzone badania wykazały, że zabezpieczone substancje to metamfetamina z której można przygotować niemal 85 działek handlowych oraz tabletki ekstazy. Dodatkowo kierującego zbadano testerem narkotykowym, który wykazał, że jest on pod wpływem metamfetaminy.

Mężczyzna za popełnione czyny odpowie teraz przed Sądem, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.