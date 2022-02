PKS w Lubaniu już nie istnieje. W spadku po nim została galeria handlowa i wspomnienia. Zobaczcie mieszkańców i stare autobusy! [ZDJĘCIA]

Galeria handlowa w miejscu dworca PKS

Dziś na miejscu dawnego dworca stoi jedyna w Lubaniu galeria handlowa, której budowę rozpoczęto w 2016 roku. CH INBAG to nowoczesne centrum, które zostało zaprojektowane z myślą o klientach. Na powierzchni 8600 mkw. znajdują się sklepy, w tym m.in. z odzieżą i obuwiem, artykułami sportowymi czy zabawkami, a także drogeria oraz elektromarket. Galeria jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 20:00 oraz w niedzielę od 10:00 do 17:00. Centrum handlowe tej sieci znajduje się również w Bogatyni.