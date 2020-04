Policjanci zatrzymali 26- letniego dilera. Miał przy sobie 674 działki narkotyków

Koronawirus Dolny Śląsk. Ewakuacja podopiecznych hospicjum i ZOL-u, wojewoda nadal apeluje do lekarzy [AKTUALIZACJA]

Wojewoda Dolnośląski nadal apeluje do lekarzy, pielęgniarek i ratowników, by zgłosili się do pracy z osobami zakażonymi koronawirusem.