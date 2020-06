Policjanci ze Zgorzelca robią pompki w słusznym celu! Zobacz FILM!

Policjanci ze Zgorzelca podjęli wyzwani i przystąpili do akcji Gaszyn Challenge, która polega na wykonaniu 10 pompek, nagraniu z tego ćwiczenia krótki filmik, wrzucenie go do sieci oraz wpłacenie pieniędzy dla dzieci, które chorują na rdzeniowy zanik mięśni. Następnie nominuje się kolejne jednostki do wykonania zadania. Akcja dotarła nawet na pogranicze.

Akcję rozpoczęli strażacy z OSP Gaszyn. W ten sposób postanowili zebrać pieniądze na leczenie Wojtusia Howisa z Galewic, 18-miesięcznego chłopca chorego na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Jedyną szansą dla dziecka jest nowatorskie leczenie, którego koszt to około 10 milionów złotych. Pieniądze udało się zebrać, a akcja poszła dalej w świat. Zgorzeleccy policjanci zostali nominowani przez policjantów z Legnicy. Wyzwanie przyjęli, a zadanie wykonali nominując przy tym policjantów z Bogatyni, strażaków ze Zgorzelca oraz policjantów z Goerlitz.



