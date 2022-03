Pomóż Piotrkowi z okolic Ruszowa zawalczyć o lepsze jutro. Wymaga bardzo kosztownej rehabilitacji

- Piotrek jest najmłodszy z całej naszej piątki rodzeństwa. Zawsze czułam się za niego odpowiedzialna. Gdy był dzieckiem, opiekowałam się nim, pilnowałam, by zjadł, by ciepło się ubrał… Przecież jeszcze tamtego dnia zawiozłam mu pierogi, przywitaliśmy się, rozmawialiśmy. To po prostu niemożliwe, że teraz leży w szpitalu, w takim stanie...- opowiada pani Agnieszka, siostra Piotrka.

Auto, którym podróżował również Piotrek wpadło do rowu. Chłopak przeżył, ale rozległy uraz głowy przykuł go do szpitalnego łóżka. Koszt rehabilitacji jest bardzo wysoki, a rodzinę chłopaka nie stać na pokrycie kosztów. Dlatego zdecydowali się na uruchomienie zbiórki.