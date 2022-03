To miejsca wstydu w Zgorzelcu. Są kultowe, bo wszyscy się z nich śmieją [ZDJĘCIA] Paulina Gadomska

Ulica Daszyńskiego z pewnością wygląda lepiej niż jeszcze parę lat temu. Jednak okolica przy bramie numer 100 jest brzydkim przedpokojem dla Przedmieścia Nyskiego. Obskurne budynki, szemrane towarzystwo, brud na ulicy. PAG Zobacz galerię (11 zdjęć)

Straszna dziesiątka- te miejsca na mapie Zgorzelca przeszkadzają mieszkańcom miasta, szydzą z nich i zastanawiają się jak w ogóle mogło do tego dojść, że takie miejsca istnieją w przygranicznym mieście. To kultowe miejsca, bo wszyscy je znają i śmieją się z nich. Co jeszcze moglibyśmy dodać do tej galerii?