Pomysł na aktywne popołudnie? Rowerem wzdłuż Nysy Łużyckiej po obu jej brzegach w Zgorzelcu i Görlitz (ZDJĘCIA)

Ścieżka rowerowa od ulicy Wrocławskiej przez Henrykowską w Zgorzelcu

Jak rozpocząć wycieczkę rowerową? Można wystartować z dwóch miejsc. Od ulicy Wrocławskiej, schodkami w dół lub jadąc drogą do Jędrzychowic w kierunku Pieńska, przy ul. Henrykowskiej. w pobliżu usytuowana jest stacja uzdatniania wody, która jest drugą co do wielkości stacją zaopatrującą w wodę północno – zachodnią część Zgorzelca. Dostarcza aktualnie ok. 35 % wody pitnej mieszkańcom.

Na trasie znajdziemy też pomnik, upamiętniający bohaterską śmierć Wiktora Hapunika, który służył w łużyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. O samym Hapuniku wiemy niewiele. Zginął 27.09.1954 roku podczas nocnego patrolu Nysy Łużyckiej. Wcześniej został postrzelony przez osobę ukrywającą się krzakach, a wir rzeczny uniemożliwił mu dopłynięcie do brzegu. Mężczyzny nie udało się uratować. Hapunika odznaczono pośmiertnie i postawiono mu pomnik, którym przez lata opiekował się nieżyjący już Tadeusz Wożniak. Nagrobek znajduje się w miejscu, w którym zginął żołnierz.