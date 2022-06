Pomysł na aktywne popołudnie w Zgorzelcu? Rolki, rower lub nordic walking na Stalagu! Justyna Orlik

Bezchmurne niebo i idealna temperatura to najlepsze składniki do receptury udanego popołudnia. Jeśli lubicie je spędzać aktywnie, to na trasie prowadzącej ze Stalagu VIII A w Zgorzelcu wzdłuż Nysy Łużyckiej, znajdziecie to, czego szukacie. Dlaczego warto?