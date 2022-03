Posadzono ponad 640 drzew na terenie Kopalni Turów. Liściasty azyl w ramach porozumienia z Czechami

Dąb szypułkowaty, jesion wyniosły, klon zwyczajny- w ostatnich dniach te rodzaje młodych drzew liściastych zostały zasadzone od południowo- wschodniej strony Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Łącznie teren ten został wzbogacony o 644 młode drzewka.

Wybrane gatunki bardzo dobrze odnajdują się w lokalnych warunkach siedliskowych. Drzewa posadzone zostały w jednej lokalizacji, dzięki czemu w przyszłości stworzą pas leśny na terenie górniczym turoszowskiej kopalni o walorach krajobrazowych i tlenotwórczych. Jednocześnie uzyskana zostanie naturalistyczna bariera wiatrochronna.

Kopalnia Turów realizuje nowe nasadzenia od połowy ubiegłego wieku. W 2008 r. kopalnia zakończyła rekultywację zwałowiska zewnętrznego w kierunku leśnym, nasadzając na jego powierzchni w sumie ok. 22 mln sztuk drzew. Teren zwałowiska przekazany został Lasom Państwowym, a aktualnie byłe zwałowisko zewnętrzne stanowi kompleks leśny, cenny dla gminy Bogatynia. Prowadzona sukcesywnie rekultywacja przynosi zamierzone efekty w postaci coraz bogatszych ekosystemów i wzrostu wskaźnika lesistości. Dzięki dotychczasowym nasadzeniom w gminie Bogatynia wzrósł on z poziomu 27 do niemal 30 proc.