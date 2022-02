Pościg jak z filmu. 56-latek zakończył go w przydrożnym rowie

Policjanci z grupy SPEED z Wydziału Ruchu Drogowego zgorzeleckiej komendy podczas służby na terenie gminy Zgorzelec zauważyli kierującego pojazdem posiadającym tymczasowe niemieckie numery rejestracyjne, których ważność upłynęła. Próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Mercedes, który na widok wydawanych mu sygnałów świetlnych i dźwiękowych nakazujących zatrzymanie, przyśpieszył i zaczął uciekać. Kierujący po przejechaniu kilku kilometrów stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Na szczęście ani kierującemu, ani żadnemu z innych uczestników ruchu drogowego nic się nie stało.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 56-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, pojazd był niedopuszczony do ruchu i nie posiadał aktualnego ubezpieczenia OC.

Teraz za popełnione przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz wykroczenia nieodpowiedzialny kierowca odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto brak ważnej polisy OC może kierującego kosztować nawet 6020 zł.