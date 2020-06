Pościg Straży Granicznej za samochodem przewożącym narkotyki [ZDJĘCIA]

- Uciekając doprowadził do kolizji i uszkodzenia pojazdu Straży Granicznej. Kolizja ta spowodowała obrócenie i zatrzymanie Audi. Kierowca oraz pasażer wyskoczyli z auta i zaczęli uciekać, jednakże na skrzyżowaniu ustawiona była już blokada, która kierowcy Audi uniemożliwiła dalszą ucieczkę. Pasażer próbował dalej uciekać i wbiegł do pobliskiego lasu. Podążający za nim w pościgu funkcjonariusz Straży Granicznej wyjął broń i oddał strzały ostrzegawcze. To podziałało. Mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony- informuje mjr Joanna Konieczniak, rzeczniczka prasowa komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Do zdarzenia doszło 27 maja około godz. 20.00 w Węglińcu. Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ruszyli w pościg za samochodem marki Audi, który pomimo wyraźnych sygnałów do zatrzymania się, przyśpieszył i rozpoczął ucieczkę

Mężczyźni w wieku 37 i 43 lat odpowiedzą za wprowadzenie do obrotu środków odurzających. Grozi im za to do 12 lat więzienia. Dodatkowo kierowca Audi otrzymał mandat w wysokości 220 złotych za spowodowanie kolizji oraz 50 złotych za brak dokumentu samochodu. Usłyszał również zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz uszkodzenie pojazdu służbowego.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Zgorzelcu, Sąd Rejonowy w Zgorzelcu zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.