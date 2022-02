Praca w Kopalni i Elektrowni Turów w Bogatyni Oto najnowsze oferty. Sprawdż! [08.02]

Do obowiązków osoby zatrudnionej należało będzie: Wykonywanie prac związanych z obsługą urządzeń hydrotechnicznych, z budową drenaży, łączeniem i przemieszczaniem rurociągów, proste prace ziemne. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp, przepisów ppoż, przepisów eksploatacji urządzeń. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt i mienie. Profil Idealnego kandydata: 1. Wykształcenie: min. podstawowe. 2. Inne wymagania kwalifikacyjne : Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność. Odporność na stres, orientacja na jakość. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Pozytywne badania lekarskie i psychologiczne. 3. Dodatkowym atutem będzie: Uprawnienia na prowadzanie ciągnika rolniczego. Uprawnienia na obsługę pomocniczego sprzętu technologicznego (spycharka, ładowarka). Uprawnienia spawalnicze (elektryczne, gazowe). Uprawnienia do obsługi pił i kos spalinowych. Prawo jazdy kat. B. Informacje dodatkowe: Planowany termin zatrudnienia – niezwłocznie. Sposób oceny kandydata: ocena złożonych dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna. Ilość etatów do obsadzenia: 4. Oferujemy: Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Atrakcyjny pakiet socjalny. Dodatkowe 4 dni urlopu. Oferty kandydatów zawierające CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie prosimy przesyłać do 24 lutego 2022 r. Szczegóły TUTAJ

