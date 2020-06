Przejście w Radomierzycach od jutra otwarte

Od środy (10 czerwca) od godziny 8:00 do czwartku (11 czerwca) do godziny 6:00 granicę z Niemcami będzie można przekraczać również w Radomierzycach. Przejście to będzie otwarte dla ruchu osobowego i towarowego zgodnie z parametrami drogi. Granicę przekroczyć będzie można środkami transportu do 7,5 tony.

Ruch ciężarowy (TIRy) odbywać się będzie tak jak do tej pory autostradą A4. Kierowców samochodów ciężarowych, z uwagi konieczność utrzymania płynnej kontroli granicznej prosimy o trzymanie się lewego pasa w trakcie przekraczania granicy.