Przewoził narkotyki warte pół miliona złotych! Sam też był pod ich wpływem. Zatrzymali go funkcjonariusze KAS i SG

Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa we Wrocławiu, funkcjonariusze wytypowali jadący z Niemiec samochód osobowy. Zachowanie kierowcy zdradzało, że może być on pod wpływem środków odurzających. Przeprowadzony test na obecność narkotyków specjalistycznym sprzętem, potwierdził przypuszczenia funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

W czynnościach uczestniczył pies dolnośląskiej Służby Celno-Skarbowej. Aria to labrador szkolony do wykrywania narkotyków. Pies służbowy kilkukrotnie oznaczał bagażnik jako miejsce, w którym ukryte są narkotyki, jednak pod tapicerką oraz w schowkach auta niczego nie odnaleziono. Konieczne było dokładniejsze przeszukanie pojazdu. Funkcjonariusze KAS i SG ujawnili ponad 5 tysięcy sztuk tabletek ekstazy i ponad 1,5 kilograma metamfetaminy wewnątrz zamontowanej w aucie butli LPG.

Ujawnione narkotyki o wartości blisko 500 tysięcy złotych zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy SG z Jeleniej Góry, którzy prowadzą dalsze postępowanie w tej sprawie. 29-latek na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Zgorzelcu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.