Zgorzelczanie mają wielkie serca. Kolejny transport pojechał na Ukrainę

Bus zapakowany po sam dach wyjechał do potrzebujących na Ukrainie w naszym mieście partnerskim. Wśród darów są artykuły medyczne i leki, które trafią do myrhorodzkiego szpitala oraz jedzenie, artykuły higieniczne, śpiwory i lekarstwa, które pojadą do Centrum Wolontariatu. Transport dotarł już do Przemyśla, a dalej wyruszy w drogę do Lwowa i stamtąd w głąb Ukrainy.

Jak można pomóc? Gdzie dostarczyć potrzebne rzeczy?

Cały czas przyjmowana jest żywność, artykuły higieniczne, kosmetyczne i chemię. Te artykuły można przynosić także do PGE Areny, ale ich wydawanie odbywa się wyłącznie w magazynie przy ul. Traugutta 77 od poniedziałku do piątku do 10:00 do 13:00 i od 16:00 do 18:00 a w soboty od 10:00 do 13:00.