Pupa Słonia, cmentarz koni i Zamek Kliczków. Zabierz rodzinę na ciekawy spacer [ZDJĘCIA] Paulina Gadomska

Tyle jest pięknych miejsc na Dolnym Śląsku. Tym razem zabieramy Was na spacer do Zamku Kliczków, na cmentarz koni oraz geologiczną ścieżką edukacyjną wzdłuż Kwisy. To kolejne miejsca, które warto odwiedzić.