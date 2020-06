Ruiny klasztoru na szczycie góry! Poznaj i odwiedź piękne Oybin! [GALERIA]

Oybin to malownicze miasteczko w sercu Gór Żytawskich, położone w Niemczech niedaleko od granicy z Polską. Na szczycie góry znajdują się piękne ruiny klasztoru i zamku, które warto zobaczyć. Do miasteczka dojeżdża również kolejka wąskotorowa, a na miejscu znajduje się zabytkowy dworzec. Warto odwiedzić to miejsce!

Oybin jest miejscowością uzdrowiskową (oficjalnie zatwierdzoną w 1930). Największą atrakcją miejscowości jest góra Oybin zbudowana z piaskowca, której kopuła góruje nad miastem. Znajduje się tam barokowy kościół, a także ruiny średniowiecznego zamku i klasztoru, które w epoce romantyzmu były często przedstawiane na obrazach m.in. przez Kaspara Dawida Friedricha. Niewielka linia kolejowa zbudowana w 1890 prowadzi z Oybin oraz z sąsiedniej miejscowości Jonsdorf do Żytawy. Linia ta jest wciąż obsługiwana przez wąskotorową kolejkę parową.