Rycerze, rozbójnicy i Związek Sześciu Miast. Co kryje historia ruin zamku w Trzcińcu?

Ruiny gotyckiego zamku z XIII wieku, gdyby nie zostały zniszczone już w 1399 roku ciekawiłyby wspaniały zabytek naszego regiony. Niestety do dziś zachowały się tylko fragmenty murów i fosy. Zamek kryje w sobie ciekawą historię, w której w roli głównej występowali rycerze, rozbójnicy i Związek Sześciu Miast.

Jak możemy dowiedzieć się z Wikipedii, po raz pierwszy o zamku wzmiankowany w 1262. W 1319 przeszedł w ręce króla czeskiego Jana Luksemburskiego, który w tym samym roku przekazał go księciu Henrykowi I jaworskiemu z dynastii Piastów, tym samym znalazł się w granicach księstwa jaworskiego, jednego z polskich księstw dzielnicowych na Dolnym Śląsku, po czym w 1346 ponownie przypadł Czechom. Zamek jako siedziba rozbójników został zniszczony w 1399 przez siły Związku Sześciu Miast. Od 1494 do 1547 i ponownie od 1554 wieś należała do pobliskiego miasta Żytawa. W XVIII wieku, gdy rozpoczęła się era romantyzmu, ruiny zamku stały się obiektem turystycznym i znalazły się na wielu obrazach. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o ruinach zapraszamy do strony goryizerskie.pl