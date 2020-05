Samochód wart 300 000 złotych odnaleziony w lesie [ZDJĘCIA]

Policjanci ustalili, że na terenie lasu pod Bolesławcem znajduje się luksusowy mercedes, który figuruje jako ukradziony. Na miejscu policjanci znaleźli pojazd, a w nim 30-letniego mężczyznę.

- W wyniku podjętych działań zatrzymano dwóch kolejnych podejrzanych - 32 i 39-latka. Mężczyźni to mieszkańcy powiatu bolesławieckiego i lubińskiego. Podczas przeszukania posesji należącej do jednego z nich kryminalni zabezpieczyli części oraz podzespoły do skradzionych pojazdów, a także tablice rejestracyjne, które figurowały jako utracone od 8 innych aut z różnych rejonów Polski – mówi st. sierż. Marta Kubiak z KPP w Bolesławcu.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 30-latkowi szeregu zarzutów m.in. kradzieży z włamaniem, paserstwa, a także posiadania środków odurzających, zaś dla 32-latka zarzutu paserstwa.