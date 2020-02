Starsza kobieta mogła zamarznąć! Pomógł policjant z Gryfowa Śląskiego!

- Asp. Jarosław Rogólski zastępca Komendanta Komisariatu w Gryfowie Śląskim jadąc na służbę do Gryfowa Śląskiego zauważył na poboczu drogi leżącą osobę. Jak się okazało była to 73- letnia mieszkanka Radoniowa, ubrana tylko w koszulę nocną. Była bardzo wyziębiona z uwagi na temperatury, które wówczas spadały do zera. Policjant udzielił kobiecie pomocy okrywając ją tym co miał w samochodzie i wezwał na miejsce pogotowie i patrol policji- informuje st.post. Olga Łukaszewicz z lwóweckiej komendy policji.

Kiedy na miejscu zjawiła się rodzina seniorki, okazało się, że nikt nie zauważył zniknięcia starszej pani. Kobieta mogła kilka godzin przebywać na świeżym powietrzu.

Po przebadaniu, starsza pani trafił pod opiekę rodziny.

Policja apeluje, aby rodziny, które opiekują się starszymi, schorowanymi osobami zwracały większą uwagę na to, co się z tymi osobami dzieje.