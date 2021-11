Stylowy i cały czarno-biały apartament z ogrodem przy Lubańskiej w Zgorzelcu jest na sprzedaż. Elegancja i prostota w zawrotnej cenie!

- Nieruchomość wykończyłem produktami z najwyższej półki, wszędzie są kafle antypoślizgowe, drzwi bezprzylgowe z cichym domykiem, 2 telewizory ze SmartTV, jeden 65' w salonie, drugi 40' w sypialni, w kuchni sprzęt Indesit i Beco, szklane włączniku do światła, podwieszany sufit itp. Do dyspozycji mamy: przedpokój, kuchnie z jadalnią, toaletę i 3 pokoje - salon, sypialnie i pokój dla dziecka. Sprzęt elektryczny jest oczywiście nowy na gwarancji. Do mieszkania przynależy również 40 metrowy prywatny ogród widoczny na zdjęciu. - informuje właściciel.