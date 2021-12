Szczegóły śmiertelnego wypadku w Nowej Karczmie przerażają. Sprawca trafił do aresztu. Prowadził pod wpływem!

Ja ustalili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu szczegóły wypadku, do którego doszło 16 grudnia w Nowej Karczmie są przerażające. Jak informuje komenda kierujący samochodem osobowym marki volkswagen golf wraz z podróżującymi z nim pasażerami nie dostosował prędkości jazdy do warunków drogowych, przekroczył dozwoloną prędkość wymaganą na danym odcinku drogi następnie przekroczył linię podwójną ciągłą i rozpoczął manewr wyprzedzania pojazdu ciężarowego. Wykonując ten niebezpieczny manewr wjechał na pas ruchu przeznaczony dla pojazdów poruszających się z przeciwnego kierunku, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo poruszającym się pojazdem volkswagen passat. Jeden z pasażerów pojazdu volkswagen golf na skutek doznanych obrażeń zmarł.

Poszkodowane zostały również pozostałe osoby podróżujące golfem oraz kierowca passata. Wszyscy z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Jak się okazało kierowca golfa, odpowiedzialny za kolizje, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem a wstępne badania wykonane na miejscu zdarzenia wykazały, że prowadził auto będąc pod wpływem narkotyków.