Tak zmienia się dworzec kolejowy w Węglińcu. Trwa jego remont (ZDJĘCIA)

Jak informuje Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu przebudowa dworca to jedna z największych inwestycji kolejowych ostatnich lat w naszym regionie. To jeden z 17 dworców kolejowych w województwie dolnośląskim, który zostanie zmodernizowany. Jednocześnie jest to jedna z najtrudniejszych inwestycji, której efektem końcowym będzie dworzec łączący w sobie aspekty historyczne z nowoczesnością i funkcjonalnością. Jej koszt to 32 mln zł netto. Jest ona dofinansowana ze środków unijnych.