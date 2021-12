Inwestycja za ponad 19 mln zł na ukończeniu. Historyczny dworzec w Bolesławcu prawie gotowy

Dzięki wprowadzonym zmianom pasażerowie mogą zobaczyć pierwsze efekty inwestycji, skorzystać z części poczekalni i toalet znajdujących się wewnątrz historycznego budynku, a od jutra również z kasy biletowej. Wkrótce zostanie także zlikwidowany kontenerowy dworzec tymczasowy, w którym do tej pory odbywała się obsługa podróżnych. Po usunięciu kontenerów wykonawca przeprowadzi w tym miejscu prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Prace budowlane są już praktycznie zakończone. Finalizowane są roboty wykończeniowe w pomieszczeniach, wyposażanie budynku oraz testy zainstalowanych systemów i urządzeń. W otoczeniu dworca trwają jeszcze prace nad zagospodarowaniem terenu oraz w budynku rowerowni.

Dworzec w Bolesławcu został wybudowany w 1845 roku i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Inwestycja pozwoliła na przywrócenie bryle dworca jej historycznego wyglądu. W efekcie przebudowy całkowicie nową jakość zyska strefa obsługi podróżnych (kasy, poczekalnia, toalety ogólnodostępne), która będzie funkcjonalnie połączona z przestrzenią handlową. Dworzec będzie w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz zyska nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Wyposażono go również w system BMS (Building Management System) nadzorujący pracę urządzeń i instalacji. Dworzec stanie się bardziej ekologiczny m.in. poprzez montaż energooszczędnego oświetlenia LED oraz ocieplenie przegród budowlanych.