Takich kin nie ma! To most łączący Polaków i Niemców! [ZDJĘCIA]

W 2007 roku Erika Heine postanowiła zrealizować swoje marzenie. Stworzyć miejsce, gdzie będzie można obejrzeć pieczołowicie wybrany film, a po seansie usiąść z przyjaciółmi i przy smacznej kawie czy dobrym piwie przedyskutować to, co chwilę wcześniej się obejrzało.

Jesteśmy przy Nonnenstrasse w samym centrum Goerlitz. To tutaj pod szyldem Cafe Bar znajduje się Klappe die Zweite- kawiarnia połączona z kinem dla zaledwie trzydziestu pięciu widzów. Miejsce, w którym polsko- niemiecka obsługa dba o niesamowity klimat adoratorów sztuki kinowej i dobrego wina.

Kino- kawiarnia przyciąga swoim ciekawym wystrojem i klimatem ludzi filmu. Przychodzą tutaj aktorzy, reżyserzy, gwiazdy ekranu.

Bilet kosztuje 6 euro. W środy, w dzień kinowy, cena to jedyne 4,5 euro. Warto tu zajrzeć. Kapitalna lada estetycznie wyłożona centówkami, kolorowe fotele i przygaszone światło sprawiają, że miejsce to ma niesamowity urok.

Klappe die Zweite to nie tylko kino. To miejsce, gdzie odbywają się wydarzenia kulturalne takie jak koncerty czy potańcówki, gdzie spotykają się Polacy i Niemcy, i wspólnie się bawią.

To jeden z wielu mostów wznoszonych między Polakami i Niemcami w Europamieście. To miejsce, gdzie czujesz się jak u siebie bez względu na to czy mieszkasz po jednej, czy po drugiej stronie Nysy Łużyckiej.