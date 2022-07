Te odkryte baseny niedaleko Zgorzelca są otwarte w wakacje. Gdzie można pomoczyć nogi? Cennik 2022 r.

Ośrodek Wodno-Rekreacyjny "Leśny Potok" przy ulicy Jeleniogórskiej czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 19.00. Kompleks podzielono na sekcję pływania i filtry z roślin – woda filtrowana przez biosystem roślin, bez udziału środków chemicznych. Na terenie kompleksu znajdują również zaplecza techniczne, szatniowo – sanitarne oraz gastronomiczne, ciągi pieszo-jezdne, plac zabaw, boiska do gry w siatkówkę plażową, korty tenisowe, pomost dla wędkarzy. Teren jest ogrodzony i oświetlony. Przy kompleksie znajduje się parking na 66 miejsc postojowych. Cennik 2022 r.: - Bilet wstępu junior: 7,00zł/4,20zł (mieszkańcy Bolesławca) dla dzieci i młodzieży do lat 15 - Bilet wstępu ulgowy: 11,00z/6,60 zł (mieszkańcy Bolesławca) - Bilet wstępu junior i ulgowy po godz. 16.00: 4,00zł/2,40zł (mieszkańcy Bolesławca) obowiązuje dni od pn-pt z wyłączeniem dni świątecznych - Bilet wstępu: 20,00zł/12,00 zł (mieszkańcy Bolesławca) - Bilet wstępu po godz. 16.00: 7,00zł/4,20zł (mieszkańcy Bolesławca) obowiązuje dni pn-pt z wyłączeniem dni świątecznych Jak dojechać? Mapka

MOSIR Bolesławiec