Teren przekazany. Rewitalizacja linii kolejowej Mirsk- Gryfów Śląski czas start. Następny będzie Świeradów- Zdrój

Stało się! Teren budowy pod rewitalizację linii kolejowej Mirsk- Gryfów Śląski został przekazany. Wykonawca ma od tej pory 9 miesięcy, aby ukończyć zadanie warte 21 mln zł. 85% środków na ten cel pochodzi z unijnego dofinansowania, a samorządy Mirska i Gryfowa dokładają do zadania po milionie złotych.

To nie jedyna dobra wiadomość. Trwają przygotowania do przetargu na rewitalizację odcinka z Mirska do Świeradowa- Zdroju. Jak informuje Roland Marcinkowski, burmistrz uzdrowiskowego miasta pod Stogiem Izerskim, gmina wesprze ten projekt kwotą 5 mln zł- 4, 2 mln zł pochodzi z rządowego programu Polski Ład, a 800 tys. zł z budżetu gminy.