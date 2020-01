To będzie wydarzenie! Polska Noc Kabaretowa 2020 w Zgorzelcu! [ZDJĘCIA]

Po raz pierwszy w rolę prowadzących wcieli się duet rodem z Hollywood. Urok, czar, wyczucie i profesjonalizm to tylko kilka z ich licznych walorów. Kobieta o stu twarzach, milionie wcieleń i niezliczonym tłumie fanów. U jej boku mężczyzna czarujący, błyskotliwy i nieprzewidywalny. Adrianna Borek oraz Igor Kwiatkowski, bo o nich mowa, zabiorą Was w świat amerykańskich gal, największych światowych widowisk. Polska Noc Kabaretowa to kompilacja blasku Las Vegas, rozmachu Broadwayu i niezapomnianych doznań wprost z Los Angeles.

Wystąpią:

KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU, IGOR KWIATKOWSKI, KABARET NOWAKI, KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH, KABARET SMILE , KABARET K2

Bilety można zakupić:

CSR, ul.Maratońska, Zgorzelec www.polskanockabaretowa.pl www.biletynakabarety.pl

Organizator: Agencja SOLO, ESKANDER

Partner: Miasto Zgorzelec