Tomograf za 3 mln zł trafił do bogatyńskiego szpitala. Pierwsi pacjenci skorzystają z niego już w sierpniu

Do tej pory w szpitalu w Bogatyni nie było sprzętu tak wysokiej jakości. Nowoczesny tomograf SOMATOM go. Top firmy Siemens wraz z automatyczną strzykawką do podawania kontrastu został przekazany z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Będzie on wykorzystywany w ramach badań wewnątrzszpitalnych, dla osób zgłaszających się w stanie zagrożenia zdrowia i życia oraz komercyjnie. Dzięki funduszom przekazanym przez Fundację PGE możliwa była adaptacja pracowni.

- Badania w pracowni TK znacząco poprawią diagnostykę pacjentów, a co za tym idzie pozwolą skrócić czas leczenia pacjentów bez potrzeby przewożenia ich na badania do innych szpitali- podkreśla p.o. Dyrektora SP ZOZ Paweł Juszyński.

Burmistrz Bogatyni, Wojciech Dobrołowicz, podziękował za zrozumienie potrzeb mieszkańców i wsparcie działań samorządu. To bardzo ważny dzień dla mieszkańców miasta i gminy.