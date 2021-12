Ukraiński "kurier" zatrzymany w powiecie zgorzeleckim. Za 1000 zł przewiózł cudzoziemców z Warszawy do Zgorzelca

1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, doprowadzenie pod konwojem do granicy państwa oraz 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen- takie konsekwencje poniesie 22- letni Ukrainiec, który przewiózł czterech cudzoziemców pochodzenia arabskiego z Warszawy do Zgorzelca w pobliże granicy polsko- niemieckiej.

- Cudzoziemiec od razu przyznał się do udzielenia pomocy w organizowaniu przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom z Polski do Niemiec innym osobom- informuje mjr SG Joanna Konieczniak, rzecznik prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Mężczyzna pod konwojem został przewieziony już do Medyki i przekazany ukraińskim służbom.