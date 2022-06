Urokliwa pijalnia wody w Czerniawie- Zdroju już jest. Gdzie jeszcze znajdziemy punkty ze zdrową wodą?

W Czerniawie są wykonywane zabiegi z wykorzystaniem borowiny i wód szczawiowych. Głównym czynnikiem leczniczym w Czerniawie-Zdroju są zdroje szczaw ziemnych, żelazistych, radonowych, wodorowęglanowo-magnezowo-wapniowych do kuracji pitnej, kąpieli mineralnych, inhalacji, hydroterapii. Podstawę leczenia stanowi źródło „Zdrój Jana”. Są to szczawy powstające z wód podziemnych przez nasycenie złożowym dwutlenkiem węgla, w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury. I to właśnie "Jan" zasila nową pijalnię wody.

- Zakończyliśmy budowę nowej pijalni wody mineralnej w Czerniawie-Zdroju. Wykonawca firma Rafała Idziaszka zrealizował strategicznie ważny projekt dla rewitalizacji strefy A w Czerniawie-Zdroju. To nie tylko pijalnia, ale w przyszłości w ramach nowego domu zdrojowego: manufaktura rozlewnia wody mineralnej, termy mineralne- informuje Roland Marciniak, burmistrz Świeradowa- Zdroju.

Źródło ma wydajność ok 1,5m³/h z głębokości 197m. Wartość inwestycji 650 000 zł, a prawie 100% dotacji pochodziło z programu rządowego dla gmin górskich.