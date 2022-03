W Jerzmankach powstanie nowy kompleks sportowy. Prace zakończą się w sierpniu

Gmina Zgorzelec otrzymała dofinansowanie do budowy boisk wielofunkcyjnych w Jerzmankach. Obecnie przygotowywane są dokumenty do przetargu, a zakończenie prac budowlanych planujemy na sierpień br. W ramach projektu wybudowane zostaną:

Nowy kompleks sportowy będzie się składał z boiska wielofunkcyjnego 22×44 m. z nawierzchnią syntetyczną, boiska do siatkówki plażowej i beach soccer 22×25 m z nawierzchnią piaszczystą, bieżni, 3 torów o całkowitej długości 72 m z nawierzchni syntetycznej. Bieżnia przed linią startu będzie posiadała ze-skocznię do skoku w dal.

Powstanie również plac rekreacji ruchowej (flowpark) 7,42×8,12 m z nawierzchnią syntetyczną, plac rekreacyjny ze stolikami do gry w szachy i chińczyka oraz z urządzeniem linowym.

Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery, nawierzchnia z kostki betonowej, ozdobnych płyt betonowych, kostki granitowej, ogrodzenia: ogrodzenia terenu wys. 1,8 m., piłkochwytów i ogrodzenia wys. 6 m, rozdzielnię elektroenergetyczną do zasilania ruchomego sprzętu do obsługi imprez plenerowych, oświetlenia terenu i monitoring.