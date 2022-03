Ukradł kultowego "malucha". Lubańscy policjanci złapali go tuż po kolejnej kradzieży

Gdy doszło do kradzieży "malucha", lwóweccy policjanci poinformowali o tym funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie miasta i powiatu oraz policjantów sąsiednich jednostek. Mundurowi z Lubania zauważyli biały pojazd na parkingu przy sklepie w Lubaniu.

- Niezwłocznie informację o odnalezieniu Fiata 126 p przekazali dyżurnemu policji, celem przeprowadzenia niezbędnych czynności w tej sprawie. W pewnym momencie do policjantów podszedł pracownik sklepu z informacją, że został zatrzymany sprawca kradzieży sklepowej. Jeden z funkcjonariuszy wraz ze zgłaszającą udał się do pomieszczenia służbowego, gdzie w trakcie rozmowy mężczyzny podejrzanego o kradzież artykułów spożywczych na kwotę 533 złotych, przyznał się, iż to on ukradł samochód. W kurtce 37-latka mundurowi znaleźli kluczyki do auta- informuje asp. szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.