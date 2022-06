W Międzymurzu Mikołaja znajdziesz ciszę i cień. Zieleń tutaj zachwyca, a to 3 minuty spacerem od Zgorzelca

Jeśli chcesz poznać to miejsce wystarczy za Mostem Staromiejskim w Zgorzelcu podejść pod kościół św. Piotra i Pawła w Goerlitz i skręcić w prawo (krótsza droga) lub obejść kościół dookoła. Staniesz wtedy przed bramą do Międzymurzy Mikołaja. Po jej lewej stronie znajdziesz informację, również w języku polskim, o tym miejscu.

To jedna z dwóch pozostałości po podwójnych murów dookoła miasta Goerlitz. Wraz z czterema wieżami, licznymi bastionami oraz zespołem potężnych bram miejskich chroniły one pierwotne miasto. Granicząca z nią baszta Hothera jest ostatnim zachowanym bastionem narożnym. W latach 1953/54 Międzymurze zostało przekształcone przez mieszkańców, w ramach narodowego programu odbudowy, w tereny zielone, które zachwycają do dziś.

Polecamy mieszkańcom Europamiasta spacery również po niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej. W Międzymurzu Mikołaja jest szczególnie urokliwie.