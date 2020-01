W samochodzie miał skrytki, a w nich ukryte nielegalne papierosy [ZDJĘCIA]

W niedzielę 5 stycznia funkcjonariusze Straży Granicznej ze Zgorzelca wytypowali do kontroli samochód osobowy marki Volkswagen Passat. W trakcie kontroli dokumentów 54-letniego kierowcy, uwagę funkcjonariuszy SG zwrócił tylny zderzak w jego samochodzie. Podczas szczegółowej kontroli pojazdu, w specjalnie skonstruowanych skrytkach funkcjonariusze ujawnili 24 400 sztuk papierosów bez znaków skarbowych akcyzy o szacunkowej wartości 17,2 tys. złotych. Kierowca przyznał się że papierosy są jego własnością. Dodał, że kupił je na wschodzie Polski i zamierzał wywieźć je do Niemiec w celach handlowych. Mężczyzna został zatrzymany. W trakcie przesłuchania przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

źródło: NOSG