Wędrowne motyle i "Gra w Polskę". Popularni Youtuberzy odwiedzili Karkonosze, Góry Izerskie i Bogatynię (FILM, ZDJĘCIA)

Czy udało im się zrealizować plan w ostatnim odcinku? To już trzecia edycja "Gry w Polskę". To projekt konsekwentnie realizowany przez parę, która uwielbia podróżowanie i pokazuje nam różne zakątki kraju z nieznanej dotąd perspektywy. Tym razem zaczęli wycieczkę od najdalej wysuniętego miasta na zachód Polski, czyli od Bogatyni i w kolejnych odcinkach z serii planują przebyć Polskę na przełaj i dotrzeć do miasta Sejny.

Łużyce Górne. Co mają do zaoferowania?

Filmowa podróż zaczyna się na trójstyku granic, gdzie dawniej żyli Serbołużycznie, a po odkryciu cennych surowców, jakie kryją te ziemie, kilkaset lat później zaczęły powstawać tu pierwsze kopalnie. Para z Bogatyni samochodem wyruszyła do Opolna Zdrój, żeby spotkać się z prof. Leszkiem Pazderskim i zapytać go o lecznicze właściwości tego terenu. Saskie Cieplice, bo tak nazywano Opolno-Zdrój, zostawiły po sobie szereg dawnych pensjonatów i domów uzdrowiskowych, w których dziś mieszkają ludzie. I choć dziś nikt w Opolnie nie korzysta z kąpieli borowinowych to dwieście lat temu był to najpopularniejszy kurort w Saksonii.