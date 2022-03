Widoki jak nie z tego świata? Saksonia Szwajcarska poleca się na wiosnę. To tylko godzina autem od Zgorzelca

Most Bastei (znajdujący się na południe od Drezna) to jedna z najbardziej magicznych budowli w tym regionie. Nic dziwnego, że tłumnie ściągają do niej turyści, żeby podziwiać Łabę oraz pozostałości po zamku Neurathen. Saska Szwajcaria, bo tak bywa tez nazywana stała się turystyczną atrakcją w XIX wieku, a swoją nazwę zawdzięcza Adrianowi Zinggowi, malarzowi, który urodził się i wychował w Szwajcarii.