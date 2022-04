Widziałeś kiedyś tańczące drzewa? Na Dolnym Śląsku jest tańczący las sosen. Warto to zobaczyć

Tańczące sosny

Bory Dolnośląskie to największy kompleks leśny w Polsce. Jest częstym celem wycieczek grzybiarzy, ale i miłośników przyrody. Bujna fauna i flora zachęcają do pieszych wycieczek.

Las skrywa wiele tajemnic. Jedną z nich jest krzywy las, gdzie wędrowiec ma wrażenie, że powyginane sosny tańczą.

Według leśników albo ktoś specjalnie krzywił tam młode sosny, by tak rosły, a żeby później można je było wykorzystać w przemyśle meblarskim, albo, co bardziej prawdopodobne, jest to pamiątka po wojskach, które obozowały w tym lesie szykując się do forsowania Nysy pod koniec II wojny światowej. Młode sosny mogły służyć do pospierania namiotów, maskowania pojazdów lub rozjeżdżane i uszkadzane przez ciężkie wozy.

Fakt jest taki, że sosnowy las swoją krzywizną zachwyca i sprawia, że miejsce jest bardzo tajemnicze. Ponad stuletnie drzewa są przyrodniczą atrakcją Dolnego Śląska.